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общество

В Новосибирске задержали мужчину, который приставал к прохожим и предлагал драться

Фото: АБ Гвардия

30 мая вечером охранники обезвредили мужчину, угрожавшего прохожим. Об этом сообщили в АБ «Гвардия».

Мужчина пытался украсть бутылку виски в магазине на улице Кропоткина, но был выгнан персоналом. После этого он начал приставать к прохожим и предлагал драться.

На место прибыли охранники «Гвардии», чтобы усмирить мужчину.

Правонарушитель сопротивлялся и даже пытался «отстреливаться» пачкой сигарет, утверждая, что состоит в отряде особого назначения. В итоге его задержали. Костяшки его кулаков были в крови, что указывает на возможную драку с прохожим до прибытия охранников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске арестовали экс-кандидата в мэры Игоря Украинцева по делу о взятке.

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Игорь Кириченко
Журналист

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