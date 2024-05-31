В Новосибирске задержали мужчину, который приставал к прохожим и предлагал драться

30 мая вечером охранники обезвредили мужчину, угрожавшего прохожим. Об этом сообщили в АБ «Гвардия».

Мужчина пытался украсть бутылку виски в магазине на улице Кропоткина, но был выгнан персоналом. После этого он начал приставать к прохожим и предлагал драться.

На место прибыли охранники «Гвардии», чтобы усмирить мужчину.

Правонарушитель сопротивлялся и даже пытался «отстреливаться» пачкой сигарет, утверждая, что состоит в отряде особого назначения. В итоге его задержали. Костяшки его кулаков были в крови, что указывает на возможную драку с прохожим до прибытия охранников.

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