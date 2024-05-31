В Новосибирске арестовали экс-кандидата в мэры Игоря Украинцева по делу о взятке

Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев пробудет в СИЗО 2 месяца.

Центральный районный суд избрал меру пресечения депутату горсовета Новосибирска Игорю Украинцеву. Политик пробудет в СИЗО 2 месяца, до 29 июля. Об этом сообщает корреспондент АиФ-Новосибирск из зала суда.

На Украинцева возбудили уголовное по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, депутат получил 3,5 млн рублей от руководителя строительной организации за покровительство, выражающееся в лоббировании интересов через СМИ. Однако его ближайшие соратники и коллеги считают, что на него донесли.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Несмотря на уголовное преследование, на суде Украинцев был в настроении. Своей жене он пообещал, что всё будет хорошо.

Задержали Украинцева в его квартире на улице Селезнева, где он проживал с женой и дочерью. Корреспондент Сиб.фм побывал на месте и пообщался с его соседями.

Сам же Украинцев в политике с 2013 года. В том году он стал депутатом Совета народных депутатов Кузбасса, занимался социальными проектами. Через пять лет ЛДПР выдвинула его кандидатом в губернаторы области, где он занял второе место. В 2017 он вернулся в Новосибирск по семейным обстоятельствам.

В столице Сибири политик стал руководителем общественного клуба, ориентированного на развитие микрорайона "Стрижи". В 2018 году основал волонтерский отряд под названием "Зеленая дружина". В 2020 году он занял должность директора по развитию социальных проектов в ГК "Стрижи".

В 2024 году он баллотировался на пост мэра Новосибирска, где вышел в финал с действующим главой Максимом Кудрявцевым.