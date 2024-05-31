В Новосибирской области бабушка и внучка спаслись из горящего дома

В деревне Кругликово Болотнинского района Новосибирской области в ночь на 30 мая произошел пожар, в результате которого полностью выгорел частный жилой дом.

В момент возгорания внутри находились 54-летняя женщина и ее 11-летняя внучка, которая приехала в гости на каникулы.

По словам хозяйки дома, она услышала шум около часа ночи, схватила внучку и документы, и успела покинуть здание. Однако две собаки-таксы погибли в результате пожара.

Пожар уничтожил не только жилой дом, а также баню и сарай. Администрация сельсовета оказала помощь погорельцам, предоставив временное жилье.

Также местные жители начали сбор вещей и средств для пострадавших, пишет «Типичное Болотное» в социальной сети ВКонтакте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мама собрала с родителей почти 300 тысяч на выпускной в детсаду и исчезла.