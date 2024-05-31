В Новосибирской области более 13 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по математике

Более 13 000 выпускников сдали ЕГЭ по математике в регионе.

Сегодня состоялся единственный государственный экзамен по математике — его сдали 13 085 выпускников одиннадцатых классов.

Отмечается, что 5 726 человек сдали профильный уровень экзамена и 7 359 – базовый.

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова сообщила о важности экзамена по математике как для получения аттестата о среднем общем образовании, так и для поступление в вузы на специальности инженерного и естественнонаучного направлений, в случае если выпускник сдает профильный уровень.

Напомним, что в Новосибирской области вводятся новые предметы в школах.