В Новосибирской области вводятся новые предметы в школах

В школах Новосибирска введут новые предметы.

Заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин на пресс-конференции сообщил о том, что с 1 сентября текущего года в российских школах появятся два новых обязательных предмета.

Первый предмет — "Основы безопасности и защиты Родины", там будут объединены модули, посвященные основам национальной безопасности, защите от чрезвычайных ситуаций, начальной военной подготовке, основам медицинских знаний и гражданской обороне.

И вторым обязательным предметом станет "Труд (Технология)", где будет больше информации о современных профессиях.

Ранее Сиб.фм писал, что в школах Новосибирска прошли последние звонки.