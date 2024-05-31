сегодня
31 мая, 08:57
пробки
5/10
погода
+5.9°C
курсы валют
usd 89.78 | eur 97.13
сегодня
31 мая, 08:57
пробки
5/10
погода
+5.9°C
курсы валют
usd 89.78 | eur 97.13
сегодня 07:58
общество

В Новосибирской области вводятся новые предметы в школах

Фото: Сиб.фм

В школах Новосибирска введут новые предметы.

Заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин на пресс-конференции сообщил о том, что с 1 сентября текущего года в российских школах появятся два новых обязательных предмета.

Первый предмет — "Основы безопасности и защиты Родины", там будут объединены модули, посвященные основам национальной безопасности, защите от чрезвычайных ситуаций, начальной военной подготовке, основам медицинских знаний и гражданской обороне.

И вторым обязательным предметом станет "Труд (Технология)", где будет больше информации о современных профессиях.

Ранее Сиб.фм писал, что в школах Новосибирска прошли последние звонки.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в