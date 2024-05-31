В Новосибирской области неизвестный зверь загрыз страуса и павлина

У жительницы Новосибирской области загрызли экзотических птиц.

Как сообщает газета "Сельский труженик", преподаватель Здвинского межрайонного аграрного лицея Елена Новикова разводит необычных экзотических птиц, однако неизвестное животное раздавило ночью австралийского маленького страуса. Елена предполагает, что это был дикий зверь.

В том числе пострадал и красивый павлин.

“В этом году зимой у него уже был бы хвост больше метра, но, к сожалению, он также пострадал от дикого зверя”, — рассказала женщина.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирском зоопарке маленького манула назвали Анечкой