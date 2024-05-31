В Новосибирском зоопарке показали, как тренируется белый тигр Кови

Новосибирский зоопарк представил новое видео, на котором показаны навыки лазания и исследовательские способности белого тигренка по имени Кови.

На ролике видно, как Кови уверенно использует сооружения в своем вольере, переходя с одного на другое и развивая акробатические навыки.

С момента его приезда в зоопарк, тигренок вырос и стал более сильным и грациозным, активно осваивая вертикальное пространство и совершенствуя свои движения.

Кови является детенышем бенгальских тигров, который родился в октябре 2023 года. Его привезли в зоопарк из Барнаула в мае.