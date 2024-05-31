Василина Катаева «оседлала» 400-килограмового медведя ради ярких селфи

Блогер с многомиллионной аудиторией сделала яркие кадры, но многие ее осудили.

Известная блогер Василина Катаева давно популярна в родном Новосибирске и за пределами города. Сибирячка имеет аудиторию свыше 1 миллиона подписчиков в микроблоге, накануне поделилась кадрами с медведем. Катаева сделала несколько коротких видеороликов. На одном из них наложена музыка и песня Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) «Последняя любовь».

Подпись к видео: «Когда снова сошлась с бывшим».

«Я надеюсь это искусственный интеллект. Не дай Бог живой», — уточнила одна из подписчиц.

«Живой», — ответила Катаева.

Кто-то написал, что это очень смело, а кто-то, что неоправданный риск. Неизвестно, как мог повести себя медведь и чем закончиться фотосессия.

«Это было тяжело, страшно, но прикольно», — сказала сама Василина Катаева в микроблоге после съемок с медведем.

Алишер Моргенштерн* признан иноагентом на территории РФ.

Ранее стало известно, что в Новосибирске депутата горсовета Игоря Украинцева привели в суд по делу о получении взятки.