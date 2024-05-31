В Новосибирске Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обрушением берега Обского моря

Информация попала в эфир федерального телеканала, российские следователи разбираются в случившемся.

Жители села Ленинское бьют тревогу: их дома могут прийти в негодность из-за обрушения берега Обского моря. Сибиряки пытались решить вопрос своими силами, но к результату не привело, тогда обратились за помощью к российским журналистам, вышли на федеральное телевидение. 30 мая на всю страну была рассказана история жителей Ленинское, инцидентом заинтересовались российские власти. Глава СК РФ дал поручение разобраться.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельства», — говорится в заявлении пресс-службы СК РФ.

Ранее глава СК Бастрыкин заинтересовался новосибирским общежитием с мигрантами.