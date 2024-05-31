Жительница Новосибирска ударила сотрудника ДПС по лицу и получила штраф

Сибирячка отказалась выходить из машины, «отбивалась» от полицейского, как могла.

Суд Дзержинского района района вынес решение по инциденту, который произошел с сибирячкой и сотрудником ГИБДД. Действие развернулось в один из вечеров, когда полицейского на помощь позвал таксист. Водитель заявил, что в его салоне нетрезвая женщина. Он просит ее покинуть автомобиль, но она отказывается.

Сотрудник ГИБДД тоже попробовал договориться с сибирячкой, мол, «покиньте авто», но сибирячка не хотела сдаваться. Она заявила, что никуда не уйдет, более того ударила сотрудника ГИБДД по лицу. Чем закончилась история, не сообщается. Суд обязал оштрафовать женщину на 15 тысяч рублей.