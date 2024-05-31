сегодня
31 мая, 11:39
пробки
4/10
погода
+9°C
курсы валют
usd 89.78 | eur 97.13
сегодня
31 мая, 11:39
пробки
4/10
погода
+9°C
курсы валют
usd 89.78 | eur 97.13
сегодня 09:39
общество

Жительница Новосибирска ударила сотрудника ДПС по лицу и получила штраф

Фото: pixabay.com

Сибирячка отказалась выходить из машины, «отбивалась» от полицейского, как могла.

Суд Дзержинского района района вынес решение по инциденту, который произошел с сибирячкой и сотрудником ГИБДД. Действие развернулось в один из вечеров, когда полицейского на помощь позвал таксист. Водитель заявил, что в его салоне нетрезвая женщина. Он просит ее покинуть автомобиль, но она отказывается.

Сотрудник ГИБДД тоже попробовал договориться с сибирячкой, мол, «покиньте авто», но сибирячка не хотела сдаваться. Она заявила, что никуда не уйдет, более того ударила сотрудника ГИБДД по лицу. Чем закончилась история, не сообщается. Суд обязал оштрафовать женщину на 15 тысяч рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в