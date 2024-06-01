Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры

1 июня на Михайловской набережной в Новосибирске прошел праздник в честь Дня защиты детей.

Сегодня, 1 июня, международный праздник — День защиты детей.

В Новосибирске на Михайловской набережной в честь этого события прошла масса мероприятий.

Состоялось соревнование по медиапланке, в котором победила сотрудница Сиб.фм Светлана Доманова. Она простояла в планке около 4 минут. Также в соревновании приняли участие и другие сотрудники медиахолдинга.

В 12 часов на сцене родного города выступил известный рэпер Дава, который прилетел в Новосибирск в 5 утра. Он также устроил фотосессию, которая вызвала огромный ажиотаж среди местных поклонников артиста.

Затем прошла конкурсная программа, участники и победители которой получили призы.

Помимо этого, на сцене выступили юные новосибирцы со своими танцевальными номерами.

Были подведены итоги конкурса «Мир глазами детей».

Также завершился массовый забег «Зеленый марафон», в котором приняли участие тысячи новосибирцев.

На протяжении всего дня для посетителей мероприятия была подготовлена увлекательная и насыщенная творческая программа, в которой мог поучаствовать любой желающий.

В 20:00 началась вечеринка-дискотека, завершившая праздник.

Сиб.фм собрал самые лучшие фотографии с прошедшего мероприятия.