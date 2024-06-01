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общество

Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры

Фото: Сиб.фм

1 июня на Михайловской набережной в Новосибирске прошел праздник в честь Дня защиты детей.

Сегодня, 1 июня, международный праздник — День защиты детей.

В Новосибирске на Михайловской набережной в честь этого события прошла масса мероприятий.

Состоялось соревнование по медиапланке, в котором победила сотрудница Сиб.фм Светлана Доманова. Она простояла в планке около 4 минут. Также в соревновании приняли участие и другие сотрудники медиахолдинга.

В 12 часов на сцене родного города выступил известный рэпер Дава, который прилетел в Новосибирск в 5 утра. Он также устроил фотосессию, которая вызвала огромный ажиотаж среди местных поклонников артиста.

Затем прошла конкурсная программа, участники и победители которой получили призы.

Помимо этого, на сцене выступили юные новосибирцы со своими танцевальными номерами.

Были подведены итоги конкурса «Мир глазами детей».

Также завершился массовый забег «Зеленый марафон», в котором приняли участие тысячи новосибирцев.

На протяжении всего дня для посетителей мероприятия была подготовлена увлекательная и насыщенная творческая программа, в которой мог поучаствовать любой желающий.

В 20:00 началась вечеринка-дискотека, завершившая праздник.

Сиб.фм собрал самые лучшие фотографии с прошедшего мероприятия.

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 2

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 3

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 4

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 5

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 6

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 7

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 8

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 9

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 10

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 11

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 12

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 13

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 14

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 15

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 16

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 17

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 18

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 19

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 20

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 21

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 22

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 23

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 24

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 25

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 26

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 27

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 28

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 29

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 30

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 31

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 32

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 33

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 34

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 35

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 36

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 37

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 38

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 39

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 40

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 41

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 42

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 43

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 44

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 45

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 46

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 47

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 48

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 49

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 50

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 51

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 52

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 53

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 54

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 55

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 56

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 57

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 58

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 59

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 60

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 61

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 62

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 63

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 64

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 65

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 66

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 67

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 68Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 69Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 70Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 71

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 72Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 73Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 74Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 75Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 76Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 77Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 78Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 79Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 80Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 81Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 82Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 83Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 84Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 85Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 86Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 87Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 88Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 89Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 90Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 91Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 92

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 93Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 94Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 95

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 96

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 97

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 98

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 99

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 100

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 101

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 102

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 103

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 104

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 105

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 106

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 107

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 108

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 109

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 110

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 111

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 112

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 113

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 114

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 115

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 116

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 117

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 118

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 119

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 120

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 121

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 122

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 123

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 124

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 125

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 126

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 127

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 128

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 129

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 130

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 131

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 132

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 133

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 134

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 135

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 136

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 137

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 138

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 139

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 140

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 141

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 142

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 143

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 144

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 145

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 146

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 147

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 148

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 149

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 150

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 151

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 152

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 153

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 154

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 155

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 156

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 157

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 158

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 159

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 160

Фото Ажиотаж на фото с Давой, массовый забег и дискотека на набережной: в Новосибирске грандиозно отметили 1 июня. Самые яркие кадры 161

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Нина Раневская
Журналист

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