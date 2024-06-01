На Михайловской набережной Новосибирска выбрали лучший детский рисунок

На Михайловской набережной в Новосибирске подвели итоги голосования за лучший детский рисунок.

На Михайловской набережной в Новосибирске огласили имена трех победителей конкурса «Мир глазами детей».

Ими стали:

3 место: Софья Постникова, 12 лет.

2 место: Владислав Полинкевич, 7 лет.

1 место: Софья Назимова, 9 лет.

В конкурсе могли принять участие дети от 3 до 14 лет.

Им предлагалось изобразить любимые уголки Родины, символы государства, исторические события или просто свои чувства к родной стране.

Напомним, что Сиб.фм ведет онлайн-репортаж с Михайловской набережной, где с размахом отмечают 1 июня.