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общество

На Михайловской набережной Новосибирска выбрали лучший детский рисунок

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

На Михайловской набережной в Новосибирске подвели итоги голосования за лучший детский рисунок.

На Михайловской набережной в Новосибирске огласили имена трех победителей конкурса «Мир глазами детей».

Ими стали:

3 место: Софья Постникова, 12 лет.

Фото На Михайловской набережной Новосибирска выбрали лучший детский рисунок 2

2 место: Владислав Полинкевич, 7 лет.

Фото На Михайловской набережной Новосибирска выбрали лучший детский рисунок 3

1 место: Софья Назимова, 9 лет.

Фото На Михайловской набережной Новосибирска выбрали лучший детский рисунок 4

В конкурсе могли принять участие дети от 3 до 14 лет.

Им предлагалось изобразить любимые уголки Родины, символы государства, исторические события или просто свои чувства к родной стране.

Напомним, что Сиб.фм ведет онлайн-репортаж с Михайловской набережной, где с размахом отмечают 1 июня.

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Нина Раневская
Журналист

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