На Михайловской набережной Новосибирска выбрали лучший детский рисунок

На Михайловской набережной в Новосибирске подвели итоги голосования за лучший детский рисунок.
На Михайловской набережной в Новосибирске огласили имена трех победителей конкурса «Мир глазами детей».
Ими стали:
3 место: Софья Постникова, 12 лет.
2 место: Владислав Полинкевич, 7 лет.
1 место: Софья Назимова, 9 лет.
В конкурсе могли принять участие дети от 3 до 14 лет.
Им предлагалось изобразить любимые уголки Родины, символы государства, исторические события или просто свои чувства к родной стране.
Напомним, что Сиб.фм ведет онлайн-репортаж с Михайловской набережной, где с размахом отмечают 1 июня.