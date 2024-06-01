1 июня на Михайловской набережной ожидается масса развлечений. Организаторы подготовили насыщенную программу мероприятий, которая обещает стать незабываемым событием для жителей и гостей Новосибирска.

В Новосибирске на Михайловской набережной в Новосибирске начинается празднование Дня защиты детей. Центральным событием станет выступление популярного рэпера Давы, который прилетел в родной город в 5 утра. На сцену он выйдет в 12 часов дня и исполнит свои хиты.

В 14:40 ведущий расскажет о запланированной конкурсной программе, а в 15:00 начнется конкурс "1+1", где участники смогут выиграть мороженое, мясные деликатесы и другие призы. В 15:20 состоится новый конкурс, требующий от участников ловкости, креативности и физической активности.

С 15:50 до 16:30 пройдут два творческих блока, где будут разыграны ценные подарки для самых активных участников. Затем, в 16:30 начнется блок, посвященный танцам, который безусловно понравится любителям движения и ритма.

С 16:50 до 17:20 будут проведены целых три конкурса с мороженым и другими подарками в качестве призов. В 17:20 ожидается еще один творческий блок, который гарантированно не оставит никого равнодушным.

В 18:00 творческие коллективы города и области представят свои таланты на большой сцене. Затем, в 18:30, гостей ждут несколько увлекательных конкурсов с подарками от спонсоров, где каждый сможет испытать свою удачу и выиграть призы.

На сцену выйдут музыкальные и модельные коллективы Новосибирска в 19:00, чтобы подарить зрителям запоминающиеся выступления. В 19:30 состоятся три конкурса с подарками от партнеров праздника, где участников ждут новые испытания и прекрасные призы.

Кульминацией праздника станет вечеринка-дискотека на набережной, которая начнется в 20:00. Весь этот яркий праздник завершится в 21:00.