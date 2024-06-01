Новосибирские студенты рассказали, как используют и прячут шпаргалки

Студенты в Новосибирске рассказали, как прячут шпаргалки в бутылках и шоколаде.

В новосибирских ВУЗах началась сессия, а в школах проходят ОГЭ и ЕГЭ. Это означает, что в городе активно создаются шпаргалки. BFM-Новосибирск выяснил, насколько далеко готовы зайти студенты и школьники в своей изобретательности.

Несмотря на смартфоны и другие технические устройства, бумажные шпаргалки по-прежнему популярны. Однако заметно, что количество рукописных шпаргалок сокращается, их чаще распечатывают.

Начальник управления информационной политики НГТУ НЭТИ Зоя Сергеева поделилась, что в шпаргалках изменилось только то, что рукописный текст в последнее время уступил место распечатанному мелким шрифтом. Для списывающего это удобнее в плане изготовления и объема информации, которую можно разместить на небольшом кусочке бумаги.

«Что касается мест, куда прячется шпаргалка, то мы видели десятки вариантов. В ход идут канцелярские шпаргалки, спрятанные в ручки, ластики, линейки. Пищевые шпаргалки тоже часто идут в дело. Формулы прячутся на упаковках шоколадок, бутылок с водой, соком. Это рабочая история, потому что ну кто же запретит бедному студенту взять с собой водичку», — отметила она.

Студент одного из технических ВУЗов рассказал журналисту BFM-Новосибирск, что шпаргалки чаще всего распечатываются шрифтом 6-го или 8-го размера. Однако не все могут прочитать настолько мелкий текст.

На выпускных экзаменах в школах классические методы часто не работают. Например, с бутылок с водой требуют отклеивать все этикетки, а с паспортов снимают обложки. Однако даже это не решает проблему списывания.

«Если говорить о ЕГЭ и ОГЭ, то там цена использования шпаргалки высока. Усилия списывающих школьников направлены на то, чтобы пронести тайно телефоны, воспользоваться ими при выходе в туалет. И в интернете найти ответы. Списывать в самой аудитории, где установлены камеры, проблематично», — рассуждает Зоя Сергеева.

Школьники, сдающие выпускные экзамены в этом году, рассказали, что пронести телефон – задача не из легких, и поэтому многие запасаются бумажными шпаргалками. Их умудряются прятать в носках, нижнем белье, часах. Некоторые решения доступны только девушкам.

«Девушки делают шпаргалки на маникюре. Ногти длинные, можно написать формулы или даты по истории. И еще интимный вариант – предметы личной гигиены в индивидуальной упаковке. Туда тоже прячут», — поделилась девятиклассница.