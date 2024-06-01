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общество

Певец Дава вышел на сцену и поздравил новосибирцев с 1 июня на Михайловской набережной

Фото: Сиб.фм

Давид Манукян, известный певец и блогер из Новосибирска, вышел на сцену на Михайловской набережной, чтобы поздравить молодых жителей и гостей города с Днём защиты детей.

Сегодня, в субботу, 1 июня, Михайловская набережная наполнилась детскими улыбками и смехом, поскольку город отмечает этот праздник с особым размахом.

Особенно радостным моментом стало выступление блогера Давида, который является одним из самых ожидаемых гостей. Он вышел на сцену в белом костюме, исполнил свои хиты, спел вместе с детским хором и поздравил молодых новосибирцев. Уроженец Новосибирска передал теплые пожелания всем зрителям в этот замечательный день.

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Дамир Трубников

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