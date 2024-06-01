В Новосибирске арестовали главу Краснозерского района Оксану Семёнову

Оксану Семёнову подозревают в превышении должностных полномочий при решении вопросов с муниципальной землёй.

Глава Краснозерского района Новосибирской области Оксану Семёнову была отправлена под домашний арест. Об этом сообщает Tg-канал «Экстренный НСК».

Под арестом она пробудет до 29 июля 2024 года. Журналистам Семёнова заявила, что претензии со стороны следствия не обоснованы.

Напомним, что 31 мая 2024 года сотрудники ФСБ задержали Семёнову по обвинению в превышении должностных полномочий в решении вопросов, связанных с муниципальной землёй. По версии следствия, её незаконные действия причинили ущерб бюджету района на сумму 2,5 миллиона рублей.