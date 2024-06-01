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общество спорт

В Новосибирске начинается массовый забег на Михайловской набережной. Онлайн-репортаж

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

В Новосибирске регистрацию на забег от «Зеленого марафона» прошли свыше пяти тысяч человек.

В Новосибирске начинается массовый забег на Михайловской набережной. Сиб.фм ведет прямую онлайн-трансляцию.

Фото В Новосибирске начинается массовый забег на Михайловской набережной. Онлайн-репортаж 2

На Михайловской набережной стартовал «Зеленый марафон». истанции для любой категории — новичков и «продвинутых спортсменов». Для сотрудников п ресс-служб, СМИ, SMM-направлений —отдельная номинация — соревнование по планке.

Фото В Новосибирске начинается массовый забег на Михайловской набережной. Онлайн-репортаж 3

Фото В Новосибирске начинается массовый забег на Михайловской набережной. Онлайн-репортаж 4

Фото В Новосибирске начинается массовый забег на Михайловской набережной. Онлайн-репортаж 5

Фото В Новосибирске начинается массовый забег на Михайловской набережной. Онлайн-репортаж 6

«Поднять планку очень тяжело, но еще сложнее ее удержать»,— говорится в релизе-приглашении.

Обновлено 10:50: ребята принялись раскрашивать большую раскраску.

Фото В Новосибирске начинается массовый забег на Михайловской набережной. Онлайн-репортаж 7

Обновлено 10:50: участники детского забега уже на старте.

Фото В Новосибирске начинается массовый забег на Михайловской набережной. Онлайн-репортаж 8

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Дамир Трубников

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