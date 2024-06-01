В Новосибирске начинается массовый забег на Михайловской набережной. Онлайн-репортаж

В Новосибирске регистрацию на забег от «Зеленого марафона» прошли свыше пяти тысяч человек.

В Новосибирске начинается массовый забег на Михайловской набережной. Сиб.фм ведет прямую онлайн-трансляцию.

На Михайловской набережной стартовал «Зеленый марафон». истанции для любой категории — новичков и «продвинутых спортсменов». Для сотрудников п ресс-служб, СМИ, SMM-направлений —отдельная номинация — соревнование по планке.

«Поднять планку очень тяжело, но еще сложнее ее удержать»,— говорится в релизе-приглашении.



Обновлено 10:50: ребята принялись раскрашивать большую раскраску.





Обновлено 10:50: участники детского забега уже на старте.