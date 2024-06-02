Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на дочь участника СВО в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал привлечь к ответу напавшего на дочь участника спецоперации в Новосибирске. Об этом сообщает издание infopro54.

Нападение на 17-летнюю дочь военнослужащего заинтересовало главу СК РФ. По факту нападения на девочку будет возбуждено уголовное дело.

— Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по обращению о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в г. Новосибирске, — сообщает Информационный центр СК.

По информации ведомства, любящий отец обратился к Бастрыкину через Информационный центр. Он рассказал, как в мое его дочь подверглась нападению одноклассника. Школьник применил физическую силу, а также угрожал физической расправой. Девочке была оказана вся необходимая медицинская помощь, однако морально школьница пока не оправилась.

—Заявитель в настоящее время принимает участие в боевых действиях, самостоятельно защитить дочь не может и просит привлечь подростка к ответственности, — уточнили в ведомстве.

Ведомство уже начало процессуальную проверку данного инцидента. Глава регионального СК Евгений Долгалев представит доклад о проделанной работе.

Ранее Сиб.фм писал о том, что глава СК Бастрыкин заинтересовался новосибирским общежитием с мигрантами.