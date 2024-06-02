Клещи напугали новосибирцев на «Столбах» в Красноярске

Одичавшие клещи напугали новосибирцев.

Как сообщает портал VN.ru, 1 июня 2024 года открылся национальный парк «Красноярские Столбы» и туристы из Новосибирска, посетившие данную территорию, начали жаловаться на местных клещей.

«Дошли до первого столба, вышли из леса, с подружки сняли трех клещей, она поехала в травму», – рассказала сибирячка.

Она также добавила, что после посещения травмпункта нашла на себе четвертого клеща.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области почти в три раза увеличилось количество укусов клещей.