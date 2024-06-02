Мать Новосибирской школьницы пожаловалась Мизулиной на сложные задания ЕГЭ

Мама выпускницы одной из гимназий города сообщила Екатерине Мизулиной о сложности заданий по русскому языку на выпускном экзамене. Глава Лиги безопасного интернета опубликовала сообщение женщины в своём telegram-канале.

27 мая на экзамене по русскому языку её дочери попался сложный текст Валентина Распутина, по которому было необходимо написать сочинение. Вторая часть задания состояла в определении главной проблемы текста, а также привести несколько аргументов в пользу своего выбора.

«Наисложнейший текст. Психологический, философский... Она целый час просто вчитывалась в текст, чтобы выявить проблему», — сообщила жительница Новосибирска.

Девочка учится хорошо, пробники написала на 83-85 баллов, однако сейчас она предполагает, что может получить гораздо меньше и даже не пройти порог. Обеспокоенная мать назвала такой подход к проведению ЕГЭ безобразием и тот факт, что одним попадаются задания проще, а другим сложнее это подтверждает.

Стоит отметить, что это далеко не первое сообщение адресованное Мизулиной, она опубликовала несколько и высказала свою позицию:

«Судя по всему, на ЕГЭ по русскому «срезали» отличников и медалистов. Вопрос только один у всех — что делать?».

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске школьника выгнали с ЕГЭ по литературе из-за шпаргалки.