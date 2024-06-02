Новосибирские студенты рассказали, как правильно прятать шпаргалки

В учебных заведениях города начались экзаменационные сессии, а также периоды сдачи ОГЭ и ЕГЭ. В связи с этим многие сдающие начали свою подготовку с написания шпор. BFM-Новосибирск провели расследование, чтобы узнать, насколько изобретательны современные ученики в этом деле.

Несмотря на наличие современных гаджетов, бумажные шпаргалки по-прежнему остаются востребованными. Однако сейчас наблюдается тенденция на печатные варианты шпор, вместо написанных от руки.

Зоя Сергеева, глава управления информационной политики НГТУ НЭТИ, отметила, что требования к шпаргалкам остаются неизменными: они должны быть незаметными, и должно быть легко спрятать и также легко достать. Современные студенты все чаще используют распечатанный текст мелким шрифтом, что позволяет вместить больше информации на маленький клочок бумажки.

Студенты придумывают различные способы тайно хранить шпаргалки, включая использование канцелярских принадлежностей, в упаковках с продуктами и даже на предметах гигиены. Иногда даже маникюр может стать местом для шпоры. Однако не все студенты предпочитают этот метод из-за сложности чтения мелкого текста.

На выпускных экзаменах в школах классические методы списывания сталкиваются с жесткими правилами. Школьники пытаются скрытно использовать телефоны или прибегают к бумажным шпаргалкам, спрятанным в различных местах, таких как носки, нижнее белье, часы. Проблема списывания на экзаменах остается актуальной, и студенты продолжают искать новые способы обойти систему.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске школьника выгнали с ЕГЭ по литературе из-за шпаргалки.