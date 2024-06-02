Новосибирский блогер Давид Манукян посетил РАНХИГС

Когда-то Дава учился в этом институте и по случаю своего прибытия в город, решил прогуляться по университету и вспомнить студенческие годы.

Известный сибиряк поделился воспоминания о своей студенческой жизни. По его словам, одно из помещений носило название «сачок», там стояли диваны, на которых студенты общались после учебы.

Манукян окончил университет по специальности государственного и муниципального управления, теперь он шутливо отмечает, что его нынешняя деятельность далека от той на которую он учился.

Дава приехал в Новосибирск, чтобы поздравить юных сибиряков с Днём защиты детей, вместе с другими участниками он устроил настоящий праздник для самых маленьких жителей города.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске блогер Дава пожелал побыстрее достроить четвертый мост.