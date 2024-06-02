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общество

Новосибирскую область накроет экстремальная жара

Фото: Сиб.фм

Сотрудники МЧС призывают жителей Северного и Чановского районов сохранять бдительность в период повышенной пожароопасности. С 1 по 3 июня спасатели рекомендуют воздержаться от разжигания костров и сжигания сухой травы.

С 1 по 3 июня в этих районах будет наблюдаться высокая пожароопасность 4 класса.

«В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности», — призывают сибиряков.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо в МЧС по номеру 101 или в Единую службу 112.

Ранее Сиб.фм писал о том, что двое детей погибли в пожаре в Новосибирской области.

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Роман Чугаев
Журналист

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