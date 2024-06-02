По версии крупного электронного справочника самым худшим торговым центром Новосибирска стал ТЦ «Мегас»

Новостное издание АиФ-Новосибирск на основе отзывов программы 2 ГИС опубликовало топ худших ТЦ города.

По версии антитопа ТЦ «Мегас», на Красном проспекте, 2/1, получил самую низкую оценку пользователей. Причинами для недовольства у горожан стали пустота внутри здания и крайне неудобное расположение.

Серебро топа получает ТЦ «Радуга», находящийся на Гусинобродском шоссе, 37. Его оценка составила 2,9 балла по шкале от 1 до 5. Столь низкая оценка вызвана высокими ценами, плохим качеством товаров, а также ужасной парковкой.

Закрывает тройку лидеров ТЦ «Амстердам» на ул. Геодезической, 4/1, посетители остались недовольны платной парковкой, а также грубым отношение охранников.

Близки к попаданию в топ худших были ТЦ «GRANI» на площади Карла Маркса, 5/1 и ТЦ «Красный мамонт» на ул. Светлановская, 50. Однако их пользователи сервиса оценили в 3,3 балла и в 3,4 балла.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в одном из ТЦ Новосибирска девочку чуть не затянуло в эскалатор.