Стала известна программа Дня города в Новосибирске

Накануне 131 Дня города новосибирцам рассказали, чего ожидать в этот праздник. Концепцию праздника представила мэрия города.

В этом году город разделится на несколько площадок: парк «Арена» и Михайловская набережная. По уже устоявшейся традиции, праздник пройдёт также и на площади им. Пименова, где будет представлена Выставка достижений новосибирского хозяйства (ВДНХ), а также в «Березовой роще».

Начиная с дня молодежи гостей и жителей Новосибирска ждет насыщенная программа. Будут организованы спортивные, семейные, игровые зоны и тематические площадки.

29 июня с 9:00 на Заельцовском кладбище состоится церемония возложения цветов к памятнику одного из основателей города Новосибирска (Ново-Николаевска) Тихомирова Н. М.

30 июня гостей праздника ждут: фестиваль по чир-спорту, турнир по фиджитал-баскетболу, танцевальные батлы, выступление музыкальных групп Новосибирска и другие интерактивные площадки для детей разных возрастов и другие локации.

Также в этом году в честь празднования Дня города стартует уникальный проект — «Обские фестивали», в рамках которого пройдут разнообразные развлечения в акватории реки Оби, Новосибирского водохранилища, а также на прибрежных территориях. Его кульминацией станет День реки Оби 27 июля.

Ранее Сиб.фм писал о том, почему День города Новосибирска празднуется в конце июня.