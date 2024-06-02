В июне Новосибирск ожидает девятидневный дождь

Согласно предварительному прогнозу погоды на июнь Новосибирск ожидает дождь на протяжении девяти дней подряд. Метеосервис «Яндекс. Погода», спрогнозировал такой поток осадков на период с 6 по 14 июня.

Начиная с конца мая погода устраивает новосибирцам настоящие испытания, аномальные в мае заморозки сменятся на девятидневный дождь. Чего ожидать дальше пока загадка.

Стоит отметить, что такая природная непостоянность влияет на дачников и кардинально сдвигает их планы.

По данным синоптиков, в июне температура воздуха начнет постепенно повышаться. Уже на следующей неделе специалисты прогнозируют прохладу — от +13 до +18 градусов. А вот с 10 июня ожидается температура от +20 градусов. Аномальной жары ждать не стоит.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в ближайшие дни в Новосибирске сохранится холодная погода.