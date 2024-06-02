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общество

В Новосибирске главу Краснозерского района отправили под домашний арест

Фото: Судебный департамент Новосибирской области

Главу Краснозерского района отправили под домашний арест.

Как сообщила пресс-служба общей юрисдикции Новосибирской области, суд избрал меру пресечения главе Краснозерского района Оксане Семеновой, которую отправили под домашний арест на 1 месяц 28 суток.

По предварительным данным, чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий с ущербом минимум в 2,5 миллиона рублей — она сдала в аренду коммунальные объекты по заниженной цене.

Напомним, что в Новосибирске арестовали экс-кандидата в мэры Игоря Украинцева по делу о взятке.

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Валерия Митрохина
Журналист

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