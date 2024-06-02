В Новосибирске сотрудники МЧС спасли трёх пенсионерок

Для спасителя лето началось с спасения трёх обездвиженных пенсионеров.

Спасатели активно встретили лето. За прошедшие два дня поступило несколько вызовов от пожилых жителей города, об этом рассказали в группе спасателей МАСС.

По данным МЧС в Новосибирске стало больше случаев падения пенсионеров, 1 июня в 3 из 5 вызовов фигурировал пенсионеры, которые упали и не могли подняться самостоятельно.

Днём 77-летня жительница Заельцовского района не смогла удержать равновесие и упала. Специалисты передали женщину врачам скорой помощи. Похожий вызов поступил с улицы Котовского, спасатели были вынуждены идти на крайние меры и взламывать дверь, так как в квартире находились две пенсионерки.

Случаи падения не прекратились, следующей вызов был на Дзержинский район, там крупная женщина 1955 года рождения упала и не имела возможности самостоятельно подняться.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске спасатели помогли водителю грузовика, пострадавшему в тройном ДТП.