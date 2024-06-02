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общество

В Новосибирске в авариях с самокатами пострадали двое детей

Фото: ДПС

1 июня двое детей пострадали в аварии с самокатами.

В первый день лета двое детей получили травмы при столкновении самокатов.

По предварительным данным, днем в Новосибирске 14-летнюю девочку сбил неизвестный самокатчик и от полученных травм ее госпитализировали в больницу.

Второе ДТП было зафиксировано вечером — на 10-летнего мальчика наехал 24-летний водитель самоката и сбил его. Ребенка также госпитализировали в лечебное учреждение.

Напомним, что женщина погибла в ДТП на Северном обходе под Новосибирском.

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Валерия Митрохина
Журналист

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