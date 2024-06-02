В Новосибирске вместо остановки на улице Станционной установили туалет

Остановку общественного транспорта на улице Станционной оформили не совсем должным образом, вместо павильона для ожидания транспорта службы установили новый биотуалет. Информация об это появилась в телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Местные жители остались крайне недовольны новой остановкой, всё дело в том, что вместо уютного павильона с лавочками и крышей им предстоит ожидать общественный транспорт около кабинки биотуалета.

Очевидце высказались по-разному:

«Мы, конечно, в Новосибирске уже всякого насмотрелись, но такую модернизацию остановок общественного транспорта, как на Станционной, видим впервые», — подписал снимок автор.

У части жителей города такой перформанс вызвал смех:

«Два в одном. И подождал, и сходил. От дождя точно защищает», — подмечает Наталья.

Как правило, такие кабинки расставлены на большинстве конечных остановок города, они предназначены для водителей и кондукторов. Большинство горожан в комментариях уверены, обычная остановка там нужна не меньше.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске на конечных остановках установят контейнеры для мусора.