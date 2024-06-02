В Новосибирской области могут ввести учет домашних животных

Сейчас активно идут обсуждения системы, основная задача которой учёт домашних питомцев. Как сообщает ТАСС, подобные меры должны решить проблему безнадзорных животных.

На данный момент в рамках поручения Владимира Путина и правительства России Министерство природы прорабатывает механизм, который позволит контролировать домашних животных на территории страны. Отчёт будет поступать депутатам Госдумы.

«Нововведения позволят обеспечить поиск пропавших домашних животных, а также сократить популяцию животных без владельцев», – отметили в Минприроды.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске Минприроды заявило об опасности найденного лисенка.