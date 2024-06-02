Юная жительница Новосибирской области сдала на металлолом чужой ВАЗ

В Новосибирской области сдали на металлолом чужой ВАЗ.

В Новосибирске 23 мая в отдел полиции №7 поступило заявление от 22-летнего жителя, который заявил, что его «ВАЗ 21053», стоящий возле дома по адресу проспект Карла Маркса, угнали.

В результате по данному делу была найдена 21-летняя жительница города Оби Новосибирской области, которая посчитала, что автомобиль бесхозный и наняла эвакуатор, а после чего сдала ВАЗ в пункт металлоприема.

Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье «Кража».

Напомним, что вандалы вновь разломали памятник Василию Тёркину в Новосибирске.