3 июня зоопарк Новосибирска перешел на новый режим работы

На новый режим работы перешел зоопарк в Новосибирске.

В Telegram-канале Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило появилась информация о том, что с 3 июня 2024 года он переходит на новый режим работы.

«С 3 июня изменяется время работы зоопарка, теперь мы открыты ежедневно с 08:00 до 22:00. Кассы зоопарка прекращают свою работу в 20:30. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», – уточнили в Telegram-канале.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский зоопарк представил новое видео, на котором показаны навыки лазания и исследовательские способности белого тигренка по имени Кови.