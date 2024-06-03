Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали из-за отказа пассажирам в гостинице

S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отказа пассажирам в гостинице.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, суд оштрафовал АО “Авиакомпания «Сибирь»” на 30 тысяч рублей из-за отказа разместить пассажиров в гостинице во время длительной задержки вылета самолета из Новосибирска.

По предварительным данным, зимой этого года в “международном аэропорту Новосибирск им. А.И. Покрышкина выполнение авиарейса в г. Казань состоялось с задержкой около 21 часа” и авиакомпания без оснований отказала пассажирам в предоставлении гостиницы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске авиакомпания «Сибирь» получила штраф за отказ перевозить пассажиров.