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общество

В Новосибирске авиакомпания «Сибирь» получила штраф за отказ перевозить пассажиров

Фото: Сиб.фм

Очередной штраф за отказ в перевозке пассажиров получила авиакомпания «Сибирь».

По данным пресс-службы Западно-Сибирской прокуратуры, авиакомпанию «Сибирь» привлекли к административной ответственности за нарушений прав пассажиров и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Уточняется, что в прошлом году компания незаконно отказала в перевозке четырем пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы из Новосибирска в Махачкалу и Красноярск.

Напомним, что авиакомпания S7 Airlines возобновила рейсы из Новосибирска в Шанхай.

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Валерия Митрохина
Журналист

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