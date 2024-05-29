В Новосибирске авиакомпания «Сибирь» получила штраф за отказ перевозить пассажиров

Очередной штраф за отказ в перевозке пассажиров получила авиакомпания «Сибирь».

По данным пресс-службы Западно-Сибирской прокуратуры, авиакомпанию «Сибирь» привлекли к административной ответственности за нарушений прав пассажиров и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Уточняется, что в прошлом году компания незаконно отказала в перевозке четырем пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы из Новосибирска в Махачкалу и Красноярск.

Напомним, что авиакомпания S7 Airlines возобновила рейсы из Новосибирска в Шанхай.