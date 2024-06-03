Более 8,5 тыс. человек обратились за помощью в фонд «Защитники Отечества» Новосибирской области

Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» подвел итоги работы за 2023 год.

С момента открытия в филиал по Новосибирской области обратились более 8,5 тысячи человек, поступило более 12,5 тысячи запросов. Большая часть касалась оказания социальной помощи, выплат, оформления документов, получения удостоверения ветерана боевых действий или статуса инвалида, медицинской реабилитации и многих других.

С ветеранами и семьями погибших бойцов в регионе работают 42 социальных координатора, которые прошли обучение на базе Высшей школы госуправления РАНХиГС.

За год командой филиала были организованы мероприятия по патриотическому воспитанию, по сохранению исторической памяти, спортивные состязания.

Команда заняла призовые места на первом Кубке Защитников Отечества в Кемеровской области.

Дети ветеранов боевых действий СВО и члены семей погибших побывали на смене в лагере «Артек». Более 3000 членов семей бойцов посетили театры Новосибирска, спортивные матчи.

Филиал заключил 73 соглашения о сотрудничестве за год.

Ранее Сиб.фм писал, в зону специальной военной операции депутаты Новосибирска отправили 13-й груз с гуманитарной помощью.