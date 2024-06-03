Наследников умершего фермера в Новосибирской области обязали выплатить долг в 4,5 млн рублей

Купинский районный суд удовлетворен иск о взыскании суммы гранта с наследников фермера.

С исковым заявлением обратилось министерство сельского хозяйства Новосибирской области. В июле 2020 года фермеру по итогам конкурсного отбора был предоставлен грант в размере 4,5 млн рублей на развитие крестьянского дела. На средства гранта фермер приобрел несколько голов крупного рогатого скота.

В 2021 году глава хозяйства скончался не исполнив обязательства по контракту, долг перешел на наследников. Ответчики иск не признали, сообщив, что после смерти родственника, в наследство никто не вступал. Скот и имущество бывшего главы хозяйства переданы на хранение иному фермеру, чтобы сохранить поголовье скота.

Суд удовлетворил требования министерства, кроме суммы гранда наследников обязали выплатить госпошлину в размере 15 350 рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

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