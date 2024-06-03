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Суд Новосибирска оставил главу дептранса Богомазову в СИЗО

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске суд принял решение оставить в СИЗО главу департамента транспорта Богомазову.

В Новосибирске суд оставил Олесю Богомазову, исполняющую обязанности главы департамента транспорта мэрии, в следственном изоляторе.

Защита чиновницы просила изменить меру пресечения на более мягкую. Однако районный суд оставил постановление без изменений.

Богомазова пробудет под стражей до 12 июля 2024 года. В данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Согласно данным следствия, руководитель департамента получила взятку от представителя подрядчика в размере 230 тысяч рублей.

Напомним, что Богомазовой предъявлено обвинение по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».

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Нина Раневская
Журналист

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