Новую выплату для семей с детьми планирует ввести Госдума

Семьи с двумя и более детьми смогут получить новую денежную выплату.

Законопроект о ежегодной выплате семьям с детьми, чей среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимумов, внесен в Государственную думу. В случае принятия инициативы, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Размер выплаты будет рассчитываться таким образом, чтобы по итогам налог на доходы у родителей составил 6%. Мера поддержки полагается каждому из родителей, усыновителей или опекунов детей до 18 лет или до 23, если они учатся по очной форме. При этом у заявителя не должно быть задолженности по алиментам.

Ранее мы писали, двойную выплату к пенсии могут получить отдельные категории пожилых граждан.