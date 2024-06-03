Посевы картофеля и подсолнечника погибли из-за заморозков в Новосибирской области

Заморозки в ночь с 29 на 30 мая повредили посевы культур в Краснозерском и Ордынском районах.

Сейчас проходят работы по сохранению засеянных площадей. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве региона первый заместитель министра сельского хозяйства области Андрей Шинделов.

Аграрии вернули суточный темп посевной кампании после непогоды, из-за которой был велик риск введения режима ЧС. Уже выполнено 73% от запланированного сева на площади 1,56 млн га (на прошлой неделе этот показатель составлял 51%).

Абсолютный лидер по севу — Коченевский район, который выполнил более 80% работы. К этой отметке стремятся еще несколько районов: Баганский, Купинский и Доволенский.

Ранее Сиб.фм сообщал, в Новосибирской области посевная подорожала на 10% из-за ГСМ.