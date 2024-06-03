Суд оштрафовал подрядчика на 4,7 млн руб в Новосибирской области

В Новосибирской области суд оштрафовал подрядчика почти на 5 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Мошковского района Новосибирской области, руководитель подрядной организации оштрафован на 4,7 миллиона рублей за нарушения при исполнении контракта по реконструкции системы теплоснабжения в р.п. Мошково.

По предварительным данным, прокуратура выявила нарушения во время выполнения работ по созданию и реконструкции объектов системы теплоснабжения подрядчиком ООО "ГГС-Термо", что поспособствовало несвоевременной подаче теплоносителя потребителям и угрозе безопасности дорожного движения из-за неогороженных мест земляных работ.

Напомним, что авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали из-за отказа пассажирам в гостинице.