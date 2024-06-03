В Новосибирске при пожаре на складе никто не пострадал

Пострадавших во время пожара на складе в Новосибирске не обнаружено.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков, погибших и пострадавших в результате крупного пожара на складе с горючими материалами в Новосибирске на данный момент нет.

Ранее Сиб.фм писал о том, что сегодня утром в Новосибирске в Кировском районе заметили черный столб дыма от пожара – по предварительным данным, загорелся склад, находящийся по адресу улица Оловозаводская, 47. Огонь охватил кровлю на 4 500 квадратных метрах.