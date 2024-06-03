В Новосибирске прокуратура требует отменить оправдательный приговор Канунникову

Прокуратура НСО требует отменить оправдательный приговор Сергею Канунникову по делу о сносе стелы.

Как сообщает издательство «Ъ-Сибирь», ссылаясь на источники, сейчас в Новосибирске прокуратура региона оспаривает приговор экс-главе Центрального округа Сергею Канунникову по делу о сносе стелы в честь 45-летия Победы.

По предварительным данным, дело планируют рассмотреть повторно в суде.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Железнодорожном районном суде вынесли приговор главе Центрального округа Новосибирска Сергею Канунникову, которого обвиняли в сносе стелы, установленной в честь 45-летия Победы.