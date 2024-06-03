В Новосибирске синоптики объяснили аномальные холода в мае-2024

Синоптики пояснили причину аномальных холодов в мае 2024 года.

Начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик рассказала о том, что май в этом году стал одним из самых холодных за историю наблюдений.

Известно, в третьей декаде мая в регионе средняя температура воздуха вошла в пятерку самых холодных аналогичных временных отрезков за всю историю наблюдений.

Как отметила начальник Новосибирского Гидрометцентра Анны Лапчик, причина, по которой в регионе задержался холод, связана с тем, что со стороны Урала и Дальнего Востока сформировалась условная атмосферная гора 5-километровой высоты, которую не может преодолеть теплый воздух из европейской части России и районов Атлантики.

Напомним, что жителям Новосибирска советуют промыть нос после пожара на складе ГСМ.