В Новосибирске задержали гендиректора Агентства инвестиционного развития Александра Зырянова

Задержали генерального директора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александра Зырянова.

По данным источников Сиб.фм, сегодня в Новосибирске был задержан генеральный директор Агентства инвестиционного развития региона Александр Зырянов.

В том числе задержали и одного из его коллег, директора НПЛ. По данным инсайдера Сиб.фм, сейчас они оба на допросе во втором отделении ФСБ России по Новосибирской области.

Редакция выясняет обстоятельства и причины задержания.

Александр Зырянов родился 10 сентября 1976 года в Новосибирске. Окончил Московский университет дизайна и технологии и Московскую академию государственного и муниципального управления. В структуре АИР с декабря 2014 года. Занимал должность первого заместителя генерального директора. С апреля 2017 года – исполняющий обязанности генерального директора АИР. 30 июня 2017 года назначен генеральным директором АИР.

Напомним, что в Новосибирске задержан начальник департамента инвестиций Виталий Витухин.