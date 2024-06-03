В Новосибирске задержан начальник департамента инвестиций Виталий Витухин

В Новосибирске проводят обыски в доме у Виталия Витухина.
В Новосибирске задержали начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталия Витухина. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил источник.
Со слов собеседника, в доме у Витухина силовики проводят обыски с 6 утра.
На момент публикации официальной информации о задержании Витухина нет.
Напомним, Витухин решил покинуть мэрию в мае 2024 года. По его словам, он принял это решение самостоятельно, так как, по его мнению, новому мэру будет комфортнее работать со своими доверенными лицами. Его последним рабочим днем в администрации города должно было стать 5 июня.