Задержание чиновников и пожар на складе: главное в Новосибирске за 3 июня

Самое важное, что произошло в Новосибирске и области 3 июня, Сиб.фм собрал в одном материале.

Утром 3 июня в Кировском районе Новосибирска произошел пожар на складе на улице Оловозаводская, 47. В 11:35 его локализовали на площади 2 450 квадратных метров, а через 23 минуты ликвидировали открытое горение. Пострадавших и погибших нет.

Также 3 июня в Новосибирске был задержан начальник департамента инвестиций Виталий Витухин и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Александр Зырянов.

Вместе с Витухиным задержали сотрудников МКУ «Ритуальные услуги» на ул. Потанинской после обысков. Из офиса муниципального предприятия увезли несколько человек.

По некоторым данным, Александра Зырянова задержали вместе с директором НЛП.

Источник Сиб.фм, близкий к ситуации, рассказал, что денег Александр Зырянов не брал. Его подозревают в том, что он проплатил рекламу и PR в региональных СМИ, которые освещали кинофестиваль «Семейные традиции», куда был приглашен скандальный актер Никита Кологривый. В уголовном деле фигурирует сумма 9,5 млн рублей.

Редакция следит за развитием событий.

Также стало известно, что в Новосибирской области температура вновь может опуститься до -1 градуса.