«По стопам Деточкина». Как общество отреагировало на арест главы Корпорации развития Новосибирской области Зырянова

Сценарий известного советского фильма «Берегись автомобиля», где главный герой Юрий Деточкин стал фигурантом уголовного дела, повторяется в Новосибирске, считают эксперты. С этой кинолентой некоторые иронично связывают ситуацию гендиректора Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова, которого обвиняют в коррупции. При этом, по данным инсайдерских источников, физически денег фигурант уголовного дела не брал, но платил за рекламу кинофестиваля. С одной стороны, может быть уголовная составляющая, но с другой — Александр Зырянов делал это на благо города, говорят чиновники и общественники.

Обыски, задержание, СИЗО

3 июня стало известно о том, что в квартире генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова прошли обыске по делу о коррупции. В этот же день силовики задержали его по подозрению в получении взятки свыше 9,5 млн рублей. В уголовном деле фигурируют ещё три персоны.

«В отношении генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова и председателя совета директоров АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» Александра Гоманова возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Руководители ООО «Техстрой-НСК» Рамиль Муслимов и ООО «Стройтех» Артём Муслимов стали фигурантами уголовного дела по статье «Дача взятки», — заявили в прокуратуре Новосибирской области 3 июня.

Как сообщил Сиб.фм источник в правоохранительных органах, пока Александр Зырянов и Александр Гоманов были на допросе в отделе по расследованию особо важных дел регионального управления СКР, в помещениях Промышленно-логистического парка Новосибирской области проходили следственные действия, в том числе обыски. В это время корреспондент Сиб.фм посетил Корпорацию развития Новосибирской области, где охранник сообщил, что туда не приходили силовики.

По версии следствия, в период с января по март 2024 года руководители акционерных обществ, действуя по предварительному сговору, получили взятку от представителей коммерческих организаций «в виде оказания услуг неимущественного характера на сумму более 9,5 млн рублей за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур договоров подряда на 64 млн рублей».

Однако, по информации источника Сиб.фм, денег Александр Зырянов не брал физически. Но ранее он проплатил рекламу и PR в региональных СМИ, которые освещали кинофестиваль «Семейные традиции», прошедший в марте 2024 года. Кстати, на мероприятие был приглашён скандально известный актёр из Новосибирска, звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый. Организатором данного мероприятия выступила Корпорация развития Новосибирской области.

Сегодня, 4 июня 2024 года, Заельцовский районный суд огласил меру пресечения всем фигурантам уголовного дела. Во время заседания Александру Зырянову предоставили возможность прокомментировать данный инцидент, и он высказал недоумение по произошедшему.

«Как может быть взяткой проведение мероприятия, а именно фестиваля «Семейное кино», согласованное администрацией президента, одобренное предвыборным штабом кандидата в главы государства и проведённое по договору с ЦИК? В публикациях не было данных о моей личности. В рамках фестиваля мы показывали 53 фильма горожанам, более 3000 зрителей посетили мероприятие. О какой взятке здесь может идти речь? Я провёл десятки мероприятий, в том числе по спорту и культуре. Четыре раза инициировал доставку гумпомощи на СВО, которую финансировали коммерсанты. Это тоже можно считать взяткой?» — говорит журналистам Александр Зырянов, находясь в зале суда.

Известно, что глава Корпорации развития Новосибирской области активно вкладывался в продвижение мероприятий в регионе, занимался развитием спорта и культуры, куда была направлена финансовая поддержка. Также Александр Зырянов каждый год помогал бойцам специальной военной операции: в октябре 2022 года он доставил бойцам бронированную машину для перевозки раненых, дроны и продукты питания, а в марте 2023 года отправил автомобили, антидроновые ружья и многое другое, собранное на средства предпринимателей.

По словам Александра Зырянова, он не исключает и того факта, что ранее его хотели убрать с должности и заменить, — именно это может стать причиной возбуждения уголовного дела.

«С ноября 2023 года мне намекали, что неплохо было бы покинуть должность, потому что один из руководителей области заинтересован в продвижении другого кандидата на это место», — намекает Александр Зырянов на политический окрас возбуждения уголовного дела.

Глава Корпорации развития Новосибирской области не считает себя виновным по делу о взятке. В зале суда он просил освободить его.

«Мне деловая репутация дорога. Никуда скрываться не собираюсь, ни на кого воздействовать не буду. Загранпаспорт мой изъят. Где я проживаю, известно. Живу вместе с мамой, 77 лет, которая после инсульта, и не хотелось бы ей добавлять проблем», — пояснил Александр Зырянов судье.

Но по решению Заельцовского районного суда Новосибирска Александра Зырянова арестовали на время следствия. Мера пресечения — заключение в СИЗО до 2 августа. Руководителя ПЛП Александра Гоманова заключили под домашний арест, тоже до 2 августа. Им предъявлено обвинение по статье «Получение взятки».

Ещё двум фигурантам уголовного дела, директору ООО «Техстрой-НСК» Рамилю Муслимову и руководителю ООО «Стройтех» Артёму Муслимову, предъявлено обвинение по статье «Дача взятки». При этом они в судебных заседаниях при решении вопроса об избрании меры пресечения не отрицали причастность к совершению инкриминируемого им деяния. Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователей об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Артёма Муслимова. Ему наложили запрет определённых действий и освободили из-под стражи в зале суда.

Рамилю Муслимову на два месяца избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Постановления суда не вступили в законную силу.

«Патриот и честный человек»

Арест Александра Зырянова, а также других фигурантов уголовного дела вызвал удивление в обществе. По мнению некоторых общественников и политиков, он не мог быть причастным к коррупционному делу. Однако надеются, что следователи разберутся и отпустят его из-под стражи. Некоторые даже проводят параллель между Александром Зыряновым и героем культовой советской ленты Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» Юрием Деточкиным, который стал фигурантом уголовного дела, но при этом «наживу» отдавал в детские дома.

«Александр Зырянов — как известный герой Юрий Деточкин. Конечно, второй совершал преступления, но был благодетелем, отдавая награбленное в приюты. А по первому персонажу неоднозначная фактология. Денег из рук в руки не брал, а значит, о каком преступлении может идти речь? В момент получения взятки пойман не был. А было ли это? Да, факт «покупки рекламы» был, но можно ли это считать преступлением в отношении чиновника, который занимался развитием спорта и культуры в регионе? Вроде как сделано было всё на благо области и жителей», — рассуждает общественник Юрий Котельников.

По его мнению, скорее всего, Александра Зырянова оправдают.

Как заявил Сиб.фм первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области, глава элитного батальона «Вега» в зоне СВО Андрей Панфёров, «компетентные правоохранительные органы» в скором времени обязательно прояснят данный инцидент с арестом генерального директора Корпорации развития региона, и тогда станет известно, какие обстоятельства послужили для возбуждения уголовного дела.

«Мы вместе взаимодействуем в Заксобрании, Александр Зырянов неоднократно принимает участие в комитете по бюджету и никогда не было каких-то вопросов о нецелевом использовании денежных средств с его стороны», — говорит комбат Андрей Панфёров.

С его мнением согласна бывший заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова. Она заявила, что ранее Александр Зырянов не был замечен в политических или финансовых конфликтах. По её мнению, он является патриотом России и Новосибирской области.

«С Александр Зыряновым интересно дискутировать на какие-то важные вопросы по разным направлениям. Я знала, что всё, что он делает, — это во благо родины. Ждём, когда следствие разберётся», — заявила Сиб.фм Анна Терешкова.

Депутат новосибирского горсовета Георгий Андреев считает, что деятельность Александра Зырянова была направлена только на пользу Новосибирской области и здесь не может быть наживы.

«Он проводит общественно-патриотическую работу и его вклад в популяризацию патриотической повестки играет важную роль. Мне искренне жаль, что Александр Зырянов стал фигурантом уголовного дела. Но надеюсь, это временная «чёрная полоса» в его жизни и карьере», — сказал депутат.

О совместной работе с Александром Зыряновым поделился и президент федерации универсального боя по Новосибирской области Салим Чолоян.

«С Александром Сергеевичем мы проводили вместе чемпионат мира по универсальному бою в 2023 году. Он помогал нам как во время спортивного мероприятия, так и за его пределами», — пояснил Салим Чолоян.

По его словам, узнав об аресте генерального директора Корпорации развития Новосибирской области, он был шокирован новостью.

«В честности Александра Зырянова я никогда не сомневался. Думаю, он не совершал этого громкого уголовного дела. Но следствие разберётся, откуда растут корни у этого случая», — рассуждает он.

В поддержку генерального директора выступило и Новосибирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ», отметив его как «добросовестного, честного, принципиального, надёжного» человека.

«А.С. Зырянов как руководитель АИР и Корпорации развития совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» принимал активное участие в волонтёрских и благотворительных проектах. С 2022 года активно участвует в поддержке СВО, являясь в этом направлении примером патриотизма и высокой социальной ответственности», — написал в характеристике для суда председатель регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Дмитрий Салов (копия документа есть в распоряжении Сиб.фм).

Был ли действительно факт получения взятки, установит следствие. А пока по решению Заельцовского районного суда Александр Зырянов пробудет в СИЗО до 2 августа. Сиб.фм следит за развитием событий.