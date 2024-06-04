Бесплатно проехать в метро смогут жители Новосибирска, которые знают стихи Пушкина

Более 500 мероприятий состоится в Новосибирской области в Пушкинский день России.

В Новосибирской области с 4 по 9 июня пройдут мероприятия в честь 225-летия со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. Традиционно 6 июня в регионе откроются Парки Пушкина, на восьми станциях состоится акция «Читаем Пушкина в метро». Посетители, которые прочитают наизусть не менее двух строф из произведений поэта, смогут воспользоваться услугами «подземки» бесплатно. Об этом сообщает правительство региона.

Главной площадкой Пушкинского дня станет Нарымский сквер – здесь состоится акция «Библиотека на траве»: книжная выставка, игротека по сказкам великого поэта, чтение и обсуждение его произведений.

В концертном комплексе им. В.В. Маяковского взрослые и дети смогут посетить Пушкинский салон, поучаствовать в русских играх и квестах.

На территории театра «Глобус» каждый сможет побывать на Пушкинском балу, постичь премудрости салонных увлечений и попробовать свои силы в стихосложении. Здесь пройдет шествие и мини-спектакль.

В Новосибирской государственной филармонии состоится совместная программа Камерного оркестра с актером Сергеем Чонишвили. В программе прозвучат музыкально-литературная композиция из произведений «Сказка о царе Салтане», «Альбом Онегина» (не вошедшие в роман части) и стихотворения разных лет в сопровождении музыки Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина.

Напомним, певица Ольга Бузова выступит в День России 12 июня в Новосибирске.