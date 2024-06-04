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Певица Ольга Бузова выступит в День России в Новосибирске

Страница фестиваля "Блогеры России"

Бесплатный концерт и автограф-сессию устроит Ольга Бузова 12 июня в Новосибирске.

Мероприятие состоится в 14:00 в парке «Арена». Вход для зрителей свободный.

«Блогер, певица, актриса и телеведущая уже готовится выступить перед тобой со своими хитами и дать "огня" на танцплощадке», — сообщают организаторы на официальной странице мероприятия «Блогеры России» ВКонтакте.

Также в этот день для новосибирцев выступит блогер Аня Покров. Концерт состоится на той же площадке.

Ранее Сиб.фм писал, как новосибирцы будут отдыхать на День России.

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Анастасия Новосёлова
Журналист

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